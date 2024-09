Festa di Madonna, martedì 14 apertura straordinaria notturna degli scavi di Piazza Italia | DETTAGLI

StrettoWeb

In occasione della Notte Bianca di Festa di Madonna del 14 settembre, l’associazione scientifico culturale IN.SI.DE, in sinergia con il comune di Reggio Calabria, offre un’occasione imperdibile per gli amanti della storia e della cultura: l’apertura notturna del sito archeologico ipogeo situato sotto Piazza Italia. Questa iniziativa permetterà ai cittadini e ai turisti di scoprire un tesoro nascosto che testimonia la lunga e complessa storia della città.

L’ipogeo di Piazza Italia è uno dei luoghi più suggestivi del patrimonio archeologico reggino. Situato nel cuore della città, l’area ipogea racchiude secoli di stratificazioni storiche. Le visite all’interno dell’ipogeo permettono di esplorare resti di antiche mura, pavimenti in mosaico e persino tracce di abitazioni private. La conformazione del sito, scavato nel sottosuolo della piazza, offre uno sguardo unico sulla vita quotidiana delle popolazioni che hanno plasmato l’identità storica e culturale della città. L’accesso al sito archeologico ipogeo sarà prolungato oltre le 20:00 (orario normale) fino a tarda notte, con ingressi scaglionati per garantire un’esperienza sicura e coinvolgente.

L’iniziativa della Notte Bianca 2024 si presenta non solo come un evento di festa, ma anche come una grande occasione di arricchimento culturale. L’apertura dell’ipogeo di Piazza Italia è il perfetto esempio di come Reggio Calabria riesca a coniugare passato e presente, offrendo un’esperienza che affascina tanto i cittadini quanto i turisti. Partecipare a questa esplorazione del sottosuolo reggino sarà come fare un vero e proprio viaggio nel tempo, una visita imprescindibile per chiunque voglia conoscere più a fondo l’anima storica della città.

