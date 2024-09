Festa di Madonna, da Cesare arriva il gelato al gusto “Peperonata e Satizzu”

StrettoWeb

“Hai mai immaginato un gelato che unisce sapori audaci e inaspettati?Peperonata e Satizzu?”. Bene da Cesare a Reggio Calabria è possibile gustare un originalissimo gelato gastronomico per Festa di Madonna. Il gelato ai peperoni cotti a bassa temperatura e variegato con un esclusivo Crumble di Salsa BBQ al Cioccolato e Salsiccia di suino nero renderà le festività mariane ancora più personalizzate. Da sabato a martedì, per tutto il tempo della festa, sarà possibile assaggiare questo gusto ideato magistralmente da Davide Destefano della gelateria Cesare magari abbinato al pesto di pistacchio il tutto in una brioche.

