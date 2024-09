Fedez a Reggio Calabria, la proposta: “vada in ginocchio all’altare della Madonna per chiedere scusa”

StrettoWeb

“C’è sempre un modo per dare un senso positivo alle cose, L’esempio: Fedez in ginocchio fino all’altare della Madonna della Consolazione per chiedere perdono per gli errori “giovanili”. Il Dottore Pegna rinunci ai finanziamenti pubblici in modo da restituire un po’ di quello che ha avuto dal popolo Reggino in questi decenni. La chiesa non chieda ai cittadini solo e sempre di pagare le tasse, ma chieda agli amministratori di spenderli bene. Sarebbe una bella festa di Madonna”. E’ questo il post pubblicato su facebook dall’imprenditore reggino Giuseppe Falduto che commenta la scelta di portare Fedez a Reggio Calabria in occasione di Festa di Madonna nonostante il modo blasfemo dell’ex marito della Ferragni nei confronti della religione.

