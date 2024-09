Fedez a Festa di Madonna, il caso Reggio Calabria finisce su Rai1: il servizio a “La Vita in diretta”

StrettoWeb

In questi giorni si sta parlando tanto a Reggio Calabria del caso Fedez che però sta diventando un caso nazionale tanto da approdare anche in tv. Ieri pomeriggio durante il noto programma “La vita in diretta” su Rai1 condotto da Alberto Matano, si è parlato appunto del caso Fedez titolando il servizio televisivo “Non vogliamo Fedez alla festa di Madonna”.

L’inviata di Rai1 ha intervistato Don Gattuso che ha espresso la proprio opinione contraria a questa scelta relativamente alla presenza del rapper, figura blasfema, proprio a Festa di Madonna.

