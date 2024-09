Federmar Cisasl Sicilia scrive a Caronte & Tourist: chiesta convocazione

StrettoWeb

La Segreteria della FEDERMAR CISAL SICILIA ha inviato una nota alla Rappresentante legale del Gruppo Caronte & Tourist e al Responsabile dell’Ufficio personale dott. Tiziano Minuti per chiedere l’immediata convocazione delle OO.SS. In merito all’ipotesi della Costituzione elenchi unici per i marittimi in C.R.L.e T.Pin aziende del Gruppo Caronte &Tourist. Il Gruppo intende ricorrere al personale marittimo dipendenti di altre società del Gruppo Caronte & Tourist per sopperire alla difficoltà di reperire personale marittimo per Caronte & Tourist Isole Minori.

“Abbiamo richiesto alla Società di aprire il confronto su alcuni punti – dichiarano Clara Crocè Segretaria Regionale FEDERMAR CISAL e Sebastiano Previti responsabile territoriale – Non è possiamo al momento stilare delle liste uniche del personale in quanto Il processo di armonizzazione inquadramento dei marittimi del Gruppo Caronte & Tourist non è stato ancora concluso. Gli articoli enunciati dal responsabile del personale Tiziano Minuti riguardano l’inquadramento contrattuale ed economico dei marittimi in base al CCNL Confitarma in vigore”.

“Non vi è alcun riferimento ad alcuno articolo del Codice della navigazione che consenta le prestazioni del marittimo imbarcato su unità diverse della stessa società Armatrice – continuano Corcè e Previti – L’articolo 172 bis del codice della navigazione regola eventuale utilizzo promiscuo su unita diverse da dove si risulta imbarcati ma solo e soltanto nel compartimento marittimo di area, escludendo di fatto la possibilità di attuarlo in altri compartimenti. Le navi gestite ed impiegate dalla Società non sono similari e ciò impone una familiarizzazione e certificazione dei marittimi adeguata con la non trascurabile ripercussione sulla Sicurezza della Vita Umana in mare. In caso di equipaggi formati al momento vi è l’obbligo di eseguire le regolari esercitazioni di emergenza prima della parte. Le aree di utilizzo delle navi non sono contigue ma a livello regionale. Alcune unità, svolgendo servizio giornaliero, non sono dotate di alloggi precludendo di fatto la permanenza degli equipaggi”.

