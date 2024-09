Ex Reggina, Cristiano Lombardi si ritira dal calcio a 29 anni: inizia una nuova avventura

StrettoWeb

Addio al calcio a soli 29 anni. E’ il destino di Cristiano Lombardi, per pochi mesi alla Reggina qualche anno fa. Il giocatore, cresciuto alla Lazio e anche ex Salernitana, ha preso questa scelta alla luce dei numerosi problemi fisici. Alla Reggina era arrivato nel gennaio 2022, con Stellone in panchina, ma giocò solo otto volte, propiziando un gol a Parma.

“Quel momento che ho cercato di rinviare il più a lungo possibile è arrivato. Dopo mesi lunghi e pieni di riflessioni è da un po’ che ho preso la decisione di lasciare con il calcio giocato. Ringrazio tutte le società, compagni ed allenatori che nel bene e nel male mi hanno insegnato tanto. Inizio una nuova avventura giovanissimo pieno di energia e voglia di rivivere tutto. Grazie alla Lazio per avermi permesso di iniziare questo percorso da allenatore insieme, sicuro di non deludere. Ci vediamo sui campi”, ha scritto Lombardi sui social.

