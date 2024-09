Etna: continua l’attività di degassamento dai crateri sommitali

StrettoWeb

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio Etneo, comunica le osservazioni effettuate mediante le telecamere di videosorveglianza evidenziano che continua l’attività di degassamento ai crateri sommitali dell’Etna prevalentemente a carico della Voragine e del Cratere di Sud-Est.

Nonostante la presenza di forte vento e copertura nuvolosa in zona sommitale, attualmente non si osservano variazioni significative dell’attività vulcanica. L’ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato un graduale incremento a partire dalle prime ore di oggi. Dalle 9:40 (ora locale) a seguito di un rapido aumento, l’ampiezza si è portata su valori elevati, dove tuttora permane.

Il centroide delle sorgenti del tremore risulta localizzato nell’area del cratere Bocca Nuova ad una altitudine di circa 3.000 metri. Per quanto riguarda l’attività infrasonica, la presenza di forte vento in area sommitale, che inficia il rilevamento degli eventi infrasonici e la loro localizzazione, non consente di poter esprimere valutazioni a riguardo. Dal punto di vista delle deformazioni al momento non ci sono variazioni significative.

