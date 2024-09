Enrico Mentana in Calabria, visita la villa romana di Casignana | VIDEO

StrettoWeb

Enrico Mentana, noto giornalista, direttore del telegiornale di La7 e per anni del Tg 5, ha fatto tappa a Bova, paese d’origine del padre, ed a Bova Marina, per poi recarsi a Casignana per visitare la villa romana nell’Area grecanica della provincia di Reggio Calabria.

“Splendori e miserie d’Italia. Il meraviglioso mosaico del Trionfo indiano di Dioniso nella villa romana di Casignana a cinque metri dalla strada statale che copre certamente altri tesori e insidia quelli già riportati alla luce (e al fumo degli scarichi)”, è quanto scrive sui social Mentana.

