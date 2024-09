Ennesima morte tra le Forze dell’Ordine: comandante della polizia locale si suicida con la pistola d’ordinanza

StrettoWeb

“Domenica 29 settembre 2024, il comandante della polizia locale di Ascoli Satriano (FG), si è tolto la vita uccidendosi con la pistola di ordinanza in una abitazione di San Ferdinando di Puglia. Parrebbe che si sarebbe ucciso dopo aver accompagnato la moglie in stazione. Sul tragico episodio indaga personale dell’Arma dei carabinieri coordinato dalla procura di foggia”. Così ha dichiarato Gennaro Sannino vice Presidente nazionale del partito politico Pensionati per l’Italia: “è necessario assegnare psicologi negli uffici a stretto contatto con gli appartenenti alle forze dell’ordine, polizia locale, guardie giurate ecc. in modo tale da intervenire per tempo su qualsiasi situazione sospetta che l’appartenente stesse vivendo, assicurando così allo stesso modo il necessario supporto al fine di evitare il verificarsi di qualsiasi atto drammatico. Troppe mamme, troppe mogli e troppi figli – ha concluso Sannino – piangono gli appartenenti delle forze di polizia, e ad altri corpi dello Stato che si sono suicidati e sconoscono le cause che hanno trascinato i propri cari a compiere il drammatico gesto“.

