Elezioni regionali, Marchetti: “centrodestra aperto a chi vuole collaborare”

“Il centrodestra è aperto a chiunque sia disposto a collaborare con serietà al progetto che vogliamo continuare a costruire per l’Umbria. L’ho dichiarato mesi fa e lo ribadisco oggi. La nostra coalizione ha al suo interno sensibilità diverse che, come dimostriamo in ogni realtà in cui governiamo insieme, sono una ricchezza”: a dirlo è il segretario regionale della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti.

“Abbiamo lavorato cinque anni – aggiunge in una nota – per risollevare le sorti di una terra massacrata dalle incapacità della sinistra: la nostra priorità è continuare a dare risposte concrete agli umbri e, se qualcuno si rispecchia nelle idee e nel programma che il centrodestra ha per il futuro dell’Umbria, lavoreremo insieme in maniera costruttiva affinché possa dare il suo contributo”.

