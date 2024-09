Elezioni in Germania, è caos. L’Afd perde un seggio: “vogliamo sapere cosa è successo”

StrettoWeb

Sebbene il partito Alternative für Deutschland (AfD) si sia assicurato il primo posto alle elezioni in Sassonia domenica scorsa, il partito ha deciso di avviare un’indagine su un presunto errore informatico che gli è costato un seggio nel parlamento regionale e chiede anche la fine del voto per corrispondenza, citando problemi di sicurezza e pratiche losche. Il primo problema è il presunto problema tecnico del software che ha portato l’AfD e i Cristiano-Democratici (CDU) a perdere un seggio, mentre Verdi e Socialdemocratici (SPD) hanno entrambi guadagnato un seggio. Il partito afferma che sta avviando un’indagine su questo. “Vogliamo sapere esattamente che cosa è andato storto”, ha detto il leader del gruppo regionale e parlamentare dell’AfD Jörg Urban in una dichiarazione. Chiederemo un’analisi esatta degli errori. “Se ci saranno irregolarità, prenderemo provvedimenti legali”. In particolare, la perdita di un seggio ha comportato la perdita della maggioranza di blocco da parte dell’AfD, che avrebbe permesso al partito, ad esempio, di bloccare la nomina di alcuni giudici nello stato. L’errore inizialmente aveva dato all’AfD e alla CDU un numero errato di seggi. Dopo una revisione, “la direzione elettorale statale ha corretto l’assegnazione dei seggi”, secondo l’agenzia di stampa tedesca Leipziger Volkzeitung. Urban ha detto che nessuno è stato accusato di aver manipolato il voto, ma “in questo caso, si tratta delle opzioni politiche dell’AfD nel parlamento statale sassone. Qualsiasi dubbio sul risultato finale delle elezioni deve quindi essere escluso”, ha detto. Dopo i risultati in Turingia e Sassonia, il co-leader dell’AfD, Tino Chrupalla, chiede la fine delle votazioni per corrispondenza. Ha discusso le sue preoccupazioni su questa forma di voto durante una conferenza con alti funzionari dell’AfD. Chrupalla chiede la fine del voto per corrispondenza, dicendo: “Personalmente, vieterei di nuovo il voto per corrispondenza. È stato introdotto solo in via eccezionale o avviato nella Repubblica federale di Germania. Non è la regola, non dovrebbe diventare la regola e non è regolata dalla legge in modo tale da diventare la regola”.

