Elezioni in Austria: la destra di Fpo prima con quasi il 30% dei consensi. Tutti i DATI

Il Partito della Libertà (FPOe, formazione di destra) è in testa con il 29,1% nelle proiezioni delle elezioni in Austria per rinnovare i 183 seggi del Nationalrat, la Camera bassa del parlamento di Vienna. Al secondo posto il Partito Popolare Austriaco (OeVP) del cancelliere Karl Nehammer con il 26,2%, mentre il Partito Socialdemocratico (SPOe) ha il 20,4%. I Verdi sono fermi all’8,6% e poco più sopra, all’8,8%, i liberali di Neos.

Leader Fpo: “pronti a governare”

Il leader del Partito della Libertà d’Austria (Fpo), Herbert Kickl, si è detto “pronto a guidare il nuovo governo“ dopo la storica affermazione della destra alle elezioni parlamentari e ha aperto al dialogo con le altre forze politiche.

