Educazione sessuale a scuola, Arcigay Reggio Calabria in piazza contro la risoluzione Sasso | FOTO e INTERVISTE

A Piazza Italia si è svolto un sit-in di protesta promosso da “Tocca a Noi” e Arcigay Reggio Calabria per sostenere l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole. “Sentiamo il dovere e l’urgenza di reagire ed opporci con fermezza all’approvazione della risoluzione Sasso, esponente della Lega, che vieta l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole, tacciandola di essere espressione di una fantomatica ed inesistente ideologia gender. Da evidenziare anche il nostro lavoro di prevenzione al bullismo”. E’ quanto afferma, Michela Calabrò, presidente Arcigay Reggio Calabria “I Due Mari”.

“Scendiamo in piazza anche per chiedere alle istituzioni di assumere un impegno concreto a sostegno dei progetti di educazione sessuale e affettiva nelle scuole che la risoluzione Sasso vuole mettere al bando, perché al contrario, rappresentano uno strumento indispensabile per la prevenzione e di contrasto al bullismo”. E’ quanto afferma Alice Malavenda del Direttivo di Arcigay Reggio Calabria.

