Domotek Volley, ok il test contro Aquila Bronte: i reggini vincono 4 set

StrettoWeb

Un’ottima occasione per testare uomini e mezzi in vista dell’imminente inizio di campionato. La Serie A3 si avvicina e la Domotek Volley ha mandato in scena un allenamento congiunto contro l’Aquila Bronte. La formazione etnea è stata l’ospite del sabato del Palacalafiore, team che ha duellato con i reggini nella passata stagione in Serie B.

I ragazzi di Mister Polimeni hanno vinto tutti e quattro i set giocati. 25 a 21, 25 a 20, 25 a 19 e 25 a 14. Esposito e capitan Laganà, accanto a Picardo, Stufano, Lazzaretto e Soncini nei sei d’inizio con De Santis da libero. Dopo un avvio equilibrato, Enrico Lazzaretto è salito in cattedra nel primo set. A seguire, spazio ed ottimi feedback per l’opposto Spagnol, l’americano Kevin Lamp, Murabito, Pugliatti e non solo.

Segnali di crescita esponenziale per lo statunitense da Chicago. Martedì primo ottobre, la Domotek continuerà il suo percorso giocando un test in trasferta contro i pari-categoria del Modica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.