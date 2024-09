Domotek Volley, Laganà scalda i motori: “che onore rappresentare Reggio Calabria in A3”

StrettoWeb

Simbolo e trascinatore della progettualità cara al Mister Antonio Polimeni. Oggi, Domenico Laganà lancia la sfida, all’interno di un suo personale “come-back” in A3. Gli amaranto ritorneranno in campo, in preparazione del campionato, all’interno di un allenamento congiunto contro l’Aquila Bronte, programmato per sabato 28 settembre alle ore 17:30 nel rinnovato impianto di casa, il PalaCalafiore di Reggio Calabria. Ecco le sue impressioni.

Quale spirito per giocare l’A3?

“Abbiamo chiuso nel migliore dei modi vincendo il campionato di B e riportando Reggio Calabria in Serie A dopo tanti anni. C’è grande entusiasmo. Adesso, sinceramente, non vediamo l’ora di farci valere. L’intenzione è quella di iniziare subito bene. Ci stiamo conoscendo: gioco in un gruppo di bravissimi ragazzi: possiamo fare grandi cose. Vogliamo portare in alto i colori amaranto“.

Il nuovo PalaCalafiore

“E’ rinnovato e bello. Speriamo sia anche caloroso. Ci auguriamo possano venire tanti tifosi. Oggi come non mai abbiamo bisogno del loro supporto“.

I punti di forza della Domotek Volley

“Lazzaretto ha già vinto due campionati di categoria, è valido ed esperto. Spagnol idem. Sto imparando a conoscerli“. Ed il Capitano Laganà? “Non è male (ride, ndr). Per me è un onore rappresentare Reggio Calabria“.

Dove può arrivare la Domotek? “Non so dove ma sono certo che il nostro impegno sarà massimo. In poco tempo, sono sicuro che se questi quattordici elementi diventeranno un gruppo potremmo toglierci grandi soddisfazioni“.

