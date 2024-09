Disagi alla circolazione ferroviaria tra Rosarno e Mileto per un treno fermo

StrettoWeb

Dalle ore 6:20 la circolazione ferroviaria tra Rosarno e Mileto risulta rallentata per un inconveniente tecnico a un treno. La circolazione sta subendo disagi per un inconveniente tecnico a un treno che è fermo in linea e questo sta causando rallentamenti fino a 15 minuti. Sono in corso verifiche tecniche al treno fermo. È in corso l’invio di un locomotore che soccorrerà il treno fermo per liberare la linea.

