Diamante, tutto pronto per la nuova edizione del Festival del Peperoncino

La kermesse più piccante dell’estate è pronta ad aprire battenti. Il Festival del Peperoncino celebrerà il simbolo delle antiche ricette calabresi, nella splendida cornice di Diamante, dall’11 al 15 settembre. A colorare i vicoli della città dei murales sarà un ricco calendario di eventi. L’edizione 2024 della storica manifestazione propone un mix esplosivo di degustazioni, arte, intrattenimento e convegni dedicati all’oro rosso di Calabria. Immancabile l’appuntamento di grande richiamo per gli amanti del piccante: il Campionato italiano di mangiatori di peperoncino.

Una competizione hot imperdibile che da oltre 30 anni anima la ridente località turistica del Tirreno cosentino, meta ambita da curiosi e vacanzieri. Il gruppo Pirro che da tempo sostiene e supporta le attività dell’Accademia Italiana del Peperoncino, nonché la divulgazione della sua conoscenza con iniziative editoriali come la pubblicazione del volume VIP (Very Important Peperoncino) – Crea “dipendenza” che fa bene alla salute, sarà presente con una delle sue aziende più giovani. FeelSud – A Food Experience from Calabria, con il suo team tutto al femminile guidato dalla dottoressa Greta Pirro, farà per la prima volta ingresso nel mondo del Festival presentando la piattaforma web e le sue gustose novità.

Un esempio vincente di imprenditoria che coniuga con armonia innovazione, tradizione e sostenibilità attraverso una vasta gamma di prodotti capace di conquistare i palati più esigenti. Gli amanti del piccante, comodamente da casa, possono con un solo click ricevere prelibatezze di alta qualità e assaporare gli avvolgenti profumi ancestrali delle tipiche pietanze calabresi. ‘Nduja, tagliatelle, filei, carciofini selvatici, crema e trecce di peperoncino, l’elegante box Sua Maestà il Rosso di Calabria e altre piccanti ghiottonerie come il miele piccante saranno presentate e proposte ai visitatori nel corso dell’intera manifestazione.

Ma c’è di più. Le ragazze di FeelSud premiano i partecipanti al Festival del Peperoncino con un buono sul quale è impresso il codice sconto che è possibile reperire sulla pagina ufficiale dell’Accademia. Un piccolo regalo che consentirà di assaggiare eccellenze del territorio uniche nel loro genere, frutto di lavorazioni artigianali, prodotte seguendo preziose indicazioni tramandate da generazioni. Tipicità stagionali ottenute da agricoltura biologica, con produzioni limitate e materie prime selezionate in maniera certosina tra virtuose realtà locali. Tra queste spiccano leccornie che hanno riscosso un ampio successo di mercato quali le tagliatelle delle donne alla barbabietola, il patè di pomodori secchi, la cipolla di Tropea IGP caramellata, i pepi cruschi, i mazzetti di origano selvatico, i funghi porcini in olio extravergine d’oliva, i palloni di fichi, marmellate di clementine o bergamotto, il miele e il pecorino al tartufo nero di Calabria.

Il volto nuovo della giovane imprenditoria femminile calabrese approda così al Festival del Peperoncino, mostrando come impegno, passione e rispetto per l’ambiente possano contribuire allo sviluppo di una terra tutta da scoprire e amare.

