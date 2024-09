A Desirée Malizia il “Premio Eccellenze Calabresi” del Settembre Rendese

StrettoWeb

Un nuovo e straordinario traguardo per la giovanissima Desirée Malizia di Montalto Uffugo, che a soli 15 anni è stata premiata durante la 59ª edizione del Settembre Rendese con il prestigioso “Premio Eccellenze Calabresi”. Desirée è la più giovane vincitrice nella storia del premio, un riconoscimento che ogni anno celebra le personalità di spicco e i talenti emergenti del territorio calabrese.

Dopo il grande successo ottenuto a The Voice Kids, dove ha incantato il pubblico e si è guadagnata un posto da superfinalista nella squadra di Loredana Bertè, Desirée continua a farsi notare. Recentemente ha lanciato il suo singolo inedito “Geloso Gelosa”, che sta riscuotendo ampio consenso sulle piattaforme digitali. Il suo talento, insieme alla determinazione di migliorarsi costantemente e affrontare nuove sfide, la sta portando su palcoscenici sempre più prestigiosi, raccogliendo premi e riconoscimenti non solo in Calabria e consolidando il suo profilo artistico anche a livello nazionale.

Nel ricevere il premio dal direttore artistico del Settembre Rendese, Alfredo De Luca, Desirée ha voluto ringraziare tutti coloro che la stanno sostenendo in questo percorso. Ha inoltre rivelato di avere in serbo nuovi ed entusiasmanti progetti, che non ha ancora voluto svelare del tutto, invitando i suoi fan a seguirla sui social per i prossimi aggiornamenti.

Con questo ennesimo riconoscimento, Desirée Malizia continua a far sognare la Calabria e il suo crescente pubblico, affermandosi come una giovanissima stella emergente nel panorama musicale nazionale. Il suo percorso è solo agli inizi, ma promette già tante altre soddisfazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.