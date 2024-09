Curiale alla Reggina, le reazioni da Messina (tutt’altro che morbide): “pensavo si fosse ritirato”

StrettoWeb

Ieri la Reggina ha ufficializzato tre nuovi arrivi Over, tutti esperti e con un importante passato soprattutto in Serie C: Urso, Curiale e Dall’Oglio. La piazza, ormai totalmente divisa e con gli ultrà in contestazione verso la proprietà, si è “sfaldata” anche nei giudizi: poco da dire su Urso, mentre su Dall’Oglio e Curiale… apriti cielo. Il primo non è tutt’ora benvoluto da tutti, per quanto accaduto 10 anni fa, e per questo – prima della firma – ha voluto parlare alla città attraverso un reel pubblicato sui social. C’è chi lo ha “perdonato” (termine tuttavia esagerato per il contesto della situazione), chi aspetterà il campo e chi invece non ne vuole sapere. In merito a Curiale, invece, più di qualcuno ha posto dubbi sulla carta d’identità, sulla tenuta fisica e sul rendimento così così nelle ultime annate di Serie C.

Curiale oggi ha 36 anni, non aveva mai giocato in Serie D, mentre in passato – negli anni della sua massima maturità – ha rappresentato sempre il classico attaccante di categoria, specie in Serie C. Le ultime stagioni è stato spesso riserva, con pochi gol all’attivo, mentre nell’annata passata ha giocato in Eccellenza, a Terracina (Latina), segnando 11 gol. Sarà probabilmente la riserva di Barranco (forse anche di Rajković?), ma i tanti scettici pongono dei dubbi sulla sua tenuta fisica e tecnica.

I giudizi da Messina

Come sempre sarà il campo a parlare e a decretare il giudizio corretto, ma c’è una città in cui il calciatore non ha lasciato il miglior ricordo possibile, calcisticamente parlando: Messina. Due anni fa, nel 2022-2023, il giocatore ha infatti militato per la squadra peloritana, nell’altra sponda dello Stretto, in Serie C, mettendo a segno solo una rete in 24 presenze. Sui social, per questo, non si sono fatti attendere tanti commenti dei tifosi peloritani sul giocatore. Non propriamente giudizi “sfottò” verso la Reggina – storica rivale – ma quanto sul rendimento di un giocatore da tanti considerato ormai “ex”.

“Pensavo si fosse ritirato quando giocava nel Messina”, scrive uno. “Ma come fa questo ancora a giocare in D? Soprattutto con una squadra che dovrebbe giocare per vincere. Sono due le cose: o a Reggio non capiscono di calcio o questo ha un procuratore serio”, il giudizio di un altro. Abbiamo inserito alcuni commenti nella gallery scorrevole in alto. Toccherà a Curiale non solo smentire gli scettici reggini, ma togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa verso i suoi ex tifosi, ora rivali messinesi.

