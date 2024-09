Crotone-Trapani 1-2, colpo grosso dei granata allo Scida

StrettoWeb

Crotone-Trapani finisce 1-2. Altra serataccia per la squadra di Longo, mentre i granata ottengono la prima vittoria del campionato e si lasciano alle spalle una settimana tormentata, con l’esonero di Torrisi e la “promozione” di Aronica, in attesa del nuovo allenatore (sempre ammesso che l’ex Reggina e Messina, a maggior ragione dopo la vittoria di oggi, non faccia cambiare idea al Presidente Antonini).

La partita. E’ il Crotone a passare in vantaggio, con Kostadinov, al quarto d’ora. Dopo venti minuti, ecco il pari siciliano con Zuppel, per il pari all’intervallo. Nella ripresa è Kanoute a ribaltare il tutto, per il gol dell’1-2. Nel finale un rosso al Trapani per doppio giallo, ma non cambia nulla. Il Trapani esulta, il Crotone perde la seconda gara di fila e continua sulla falsariga della scorsa stagione.

Risultati Serie C, 3ª giornata

Juventus Next Gen-Catania 1-3

Picerno-Casertana 0-0

Messina-Taranto 4-1

Crotone-Trapani 1-2

Turris-Latina 2-0

Classifica Serie C

Catania 7 Picerno 7 Audace Cerignola 6 Messina 4 Foggia 4 Potenza 4 Trapani 4 Giugliano 4 Sorrento 4 Juventus U23 4 Crotone 3 Cavese 3 Monopoli 3 Benevento 3 Turris 3 Latina 2 Casertana 2 Avellino 1 Taranto 1 Altamura 0

