Crotone, l’inizio è in salita. E il club proroga la campagna abbonamenti

StrettoWeb

Il Crotone comincia il suo campionato più o meno come aveva terminato l’ultimo: risultati altalenanti (perlopiù negativi), tanti gol subiti, entusiasmo ai minimi storici. Dopo la vittoria illusoria alla prima, sono infatti arrivate due sconfitte: a Cava de’ Tirreni e in casa contro il Trapani. Il club, però, ha annunciato sui propri canali ufficiali di aver “prorogato il termine della campagna abbonamenti 2024/25 #NoiSiamoMagnaGrecia. La seconda fase della campagna – nella prima fase sono già state sottoscritte 2.800 tessere – avrà inizio domani, martedì 10 settembre, e si protrarrà fino alla gara casalinga contro il Messina in programma sabato 14 settembre. I prezzi e le modalità rimangono invariati”, continua la nota.

“L’abbonamento continuerà ad essere sottoscrivibile presso i punti vendita TicketOne e online sul sito web TicketOne. Sarà possibile abbonarsi anche presso il punto abbonamenti dello Stadio Ezio Scida (ingresso piazzale tribuna coperta) da domani, martedì 10 settembre, fino a venerdì 13 settembre (orario dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15:30 alle 19). ESCLUSIVAMENTE nella giornata di sabato, giorno della gara contro il Messina, sarà invece possibile abbonarsi presso il Ticket Point di Via G. Di Vittorio con i medesimi orari della vendita dei biglietti per la partita (dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15:30 fino al fischio d’inizio e all’esaurimento della fila)”, si legge ancora.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.