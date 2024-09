Crotone-Messina 2-0: i pitagorici tornano alla vittoria, male Modica in trasferta

StrettoWeb

Si è concluso sul 2-0 uno dei match del sabato del girone C di Serie C. Il Crotone batte il Messina col più classico dei risultati. I pitagorici si rilanciano dopo due sconfitte di fila molto pesanti, mentre i peloritani dimostrano debolezza in trasferta (finora due stop, zero gol fatti e quattro subiti), mostrandosi lontani parenti perlomeno rispetto a quelli visti finora al Franco Scoglio.

La partita. La gara regala poche emozioni nel primo tempo, ma al quarto d’ora si sb weblocca con Oviszach, bravo a concludere di destro battendo il portiere avversario. Così il match si accende e gli ospiti provano a rispondere, ma il primo tempo si chiude così.

Nella ripresa il Messina parte forte, bene e prova a dominare il gioco alla ricerca del pari, ma è il Crotone a raddoppiare: Silva fa tutto da solo e conclude una bella azione personale che si stampa sul palo e poi in rete. A nulla servono, nel finale, i cambi di Modica, che prova le mosse della disperazione per rendere la squadra più offensiva, senza fortuna. Finisce 2-0.

Risultati Serie C, 4ª giornata

Potenza-Sorrento 1-0

Trapani-Taranto 0-0

Crotone-Messina 2-0

Monopoli-Juventus U23 0-0

Classifica Serie C

Catania 7 Picerno 7 Potenza 7 Audace Cerignola 6 Crotone 6 Trapani 5 Juventus U23 4 Messina 4 Foggia 4 Giugliano 4 Sorrento 4 Monopoli 4 Cavese 3 Benevento 3 Turris 3 Latina 2 Casertana 2 Taranto 2 Avellino 1 Altamura 0

