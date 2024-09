Cosenza-Sampdoria, ultrà in rivolta: “altro schiaffo alla città, disprezzo per Guarascio”

StrettoWeb

Domenica alle ore 15 il Cosenza torna a casa propria, per la prima volta di pomeriggio in questa stagione. Dopo la Cremonese alla prima, un’altra big, la Sampdoria di Coda e dell’ex Tutino. Quest’ultimo era atteso al “San Vito”, ma probabilmente non ci sarà per problemi fisici. Intanto, nell’ambiente rossoblu, tiene banco un’altra questione: quella sui prezzi dei biglietti. La società li ha infatti rialzati in alcuni settori, nell’annunciare l’apertura della prevendita, ma la scelta non è andata giù al gruppo ultrà “ANNI Ottanta Cosenza”, il quale già si era espresso nelle settimane scorse.

“Un nuovo ennesimo schiaffo alla tifoseria ed alla città. Questo sono i prezzi per la nuova “partita di cartello” diffusi dalla società in prossimità del match Cosenza-Sampdoria. In un momento in cui sarebbe stato opportuno chiamare a raccolta la città, per le negligenze societarie clamorose che hanno portato alla penalizzazione di ben 4 punti, la società aumenta nuovamente i prezzi dei biglietti. La voce della tifoseria appare sempre più inascoltata, i sacrifici dei soliti sempre più apparentemente inutili. Noi saremo al nostro posto per un mister e una squadra che meritano sostegno incondizionato, dopo aver provato ancora una volta sulla nostra e sulla loro pelle di cosa è capace questo “presidente”, si legge.

“A lui va il nostro disprezzo per l’ennesimo aumento del prezzo dei biglietti delle Curve e per una gestione societaria imbarazzante, ma in questo momento contano solo la tifoseria e la squadra. Questo gruppo ha bisogno di noi, non possiamo che stringerci attorno a questi ragazzi che stanno dimostrando sul campo una resilienza incredibile e sui quali puntiamo per fare l’ennesimo, incredibile, miracolo. Noi sugli spalti, voi in campo, fino al 90°!”, si chiude la durissima nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.