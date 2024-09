Cosenza-Sampdoria, Alvini: “loro forti e fisici, ma a me interessa di noi”

StrettoWeb

Domani il Cosenza torna in casa propria. Di fronte c’è la Sampdoria. Della sfida, alla vigilia, ha parlato mister Alvini in conferenza stampa. “Sono state due settimane intense di lavoro, ma penso che lo diranno tutti gli allenatori in qualsiasi conferenza stampa. Noi abbiamo lavorato bene, ma le conferme le dovrà dare il campo. Sicuramente è un piacere allenare questa squadra e sono stati giorni positivi per tutti”.

Analisi del tecnico è verso il prossimo avversario, sulla carta fra i più forti, ma con qualche difficoltà in questo inizio, come dimostra anche l’esonero di Pirlo. “Le loro assenze? Non so quali siano e non so se giocheranno a 3 o 4, a me interessa di noi. La Samp è una squadra forte, fisica e costruita per un obiettivo chiaro e dichiarato. Il Cosenza è in difetto nei primi minuti del secondo tempo e ci stiamo lavorando. Florenzi e José Mauri? Possono giocare insieme, chiaro che se Mauri gioca in mezzo preferisco un calciatore più strutturato accanto a lui, perché bisogna tenere conto della fisicità che la Sampdoria può avere”.

