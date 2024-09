Cosenza, arriva il primo KO interno (ma a testa alta): il Sassuolo passa al San Vito per 0-1

StrettoWeb

Prima sconfitta interna per il Cosenza, la seconda stagionale. Dopo aver castigato Cremonese e Sampdoria, questa volta la squadra di Alvini cade contro una grande, il Sassuolo, giocando comunque a testa altissima e sfiorando il gol all’ultimo secondo. Decisiva una rete di Laurienté all’ora di gioco.

La partita

La partita è accesa, vivace e intensa, da subito. La prima occasione è di Mulattieri dopo tre minuti, poi Ciervo, Laurientè, Florenzi e Strizzolo. In un quarto d’ora, almeno quattro chance. In mezzo, i gialli a Caporale e Kouan, sintomo dei ritmi alti. Fase centrale più tranquilla, a ridosso dell’intervallo invece una nuova occasione a testa, con Ciervo e Iannoni. Il primo tempo, però, si chiude sul pari.

Nella ripresa Grosso ne inserisce addirittura tre. E ha ragione. Uno di questi, infatti, anche un po’ fortunosamente, propizia il vantaggio di Laurientè. Rinvio lungo di Moldovan in ripartenza, palla sulla schiena di Pierini e assist involontario a Laurienté, che sfrutta la sua velocità, brucia il diretto avversario e va dritto in porta, battendo Micai. La reazione del Cosenza non è immediata e costringe Alvini al doppio cambio, uno forzato: fuori D’Orazio e dentro Ricci, fuori l’infortunato Ciervo e dentro Kourfalidis. La fase finale è quella in cui la squadra calabrese alza i giri del motore, ma deve fare i conti con la sfortuna: palla in mezzo dalla destra, Mazzocchi arpiona alla grande e colpisce il palo pieno. Negli ultimi minuti, doppio rapido controllo Var (concluso con un nulla di fatto) ed espulsione a un componente della panchina del Cosenza per proteste. All’ultimo secondo, dopo sei minuti di recupero, clamorosa occasione Cosenza con Rizzo Pinna, che incrocia forte, ma Moldovan respinge. Era l’ultima occasione, poi l’arbitro fischia.

Il tabellino

MARCATORI: 51′ Laurientè

COSENZA: Micai; Venturi (83′ Zilli), Camporese, Caporale; Ciervo (62′ Kourfalidis), Charlys (46′ Rizzo PInna), Kouan, D’Orazio (62′ Ricci); Florenzi; Mazzocchi, Strizzolo (71′ Sankoh). In panchina: Vettorel, Cimino, Martino, Dalle Mura, Ricciardi, Mauri, Hristov. All. : Alvini.

SASSUOLO: Moldovan; Lovato (50′ Muharemovic), Romagna, Odenthal (46′ Doig); Paz, Iannoni (Pierini), Boloca, Thorstvedt (75′ Lipani), Pieragnolo (46′ Obiang); Laurienté, Mulattieri. In panchina: Satalino, Missori, Ghion, Toljan, Moro, D’Andrea, Russo. All. : Grosso.

ARBITRO: Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Assistenti: Tofo e Belsanti. Quarto ufficiale: Mucera della sezione di Palermo. VAR: Lorenzo Maggioni di Lecco. Avar: Oreste Muto di Torre Annunziata.

NOTE: spettatori presenti: 7.922; ospiti presenti:17; ammoniti: Iannoni, Kouan, Venturi, Mazzocchi, Paz, Lipani.

Risultati Serie B, 6ª giornata

Cosenza-Sassuolo 0-1

Palermo-Cesena 0-0

Pisa-Brescia 2-1

Reggiana-Salernitana 0-0

Sampdoria-Sudtirol 1-0

Classifica Serie B

Pisa 14 Sassuolo 11 Cremonese 10 Brescia 9 Spezia 9 Sudtirol 9 Juve Stabia 8 Cittadella 8 Palermo 8 Cesena 8 Reggiana 8 Mantova 7 Salernitana 7 Catanzaro 6 Bari 5 Modena 5 Sampdoria 5 Cosenza 4 (-4) Carrarese 3 Frosinone 3

