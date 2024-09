Il Cosenza vuole il Marulla pieno contro il Sassuolo: la promozione speciale con biglietti gratis | INFO

StrettoWeb

“Il “Marulla” apre le porte ai ragazzi delle scuole calcio e delle associazioni della Provincia di Cosenza. In occasione della gara Cosenza – Sassuolo di sabato 21 settembre 2024 alle ore 15:00. La Società Cosenza Calcio invita le scuole calcio e le associazioni a presenziare con i propri giovani tesserati e associati sugli spalti dello stadio San Vito Gigi Marulla”. Così in una nota ufficiale il Cosenza annuncia la promozione speciale per il match contro il Sassuolo. Il club, alla luce della vittoria contro la Sampdoria, vuole un Marulla pieno e cerca di coinvolgere i più giovani.

“Le scuole calcio e le associazioni potranno aderire all’iniziativa consentendo ai propri iscritti (di età inferiore ai 14 anni) di accedere gratuitamente al settore Tribuna B. Gli enti dovranno inviare il modulo in formato excel, presente in allegato, compilato in ogni spazio, nome, cognome, luogo e data di nascita, provincia di nascita, provincia di residenza e i medesimi dati per un accompagnatore, che deve essere indicato per ogni dieci minori presenti nell’elenco. Il modulo in formato excel dovrà essere inoltrato entro e non oltre le ore 19:00 di giovedì 19 settembre all’indirizzo biglietteria@cosenzacalcio.it Le richieste pervenute successivamente non potranno essere prese in considerazione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.