Cosenza, l’ammazzagrandi! Anche la Samp finisce KO, subito in gol Strizzolo

Super Cosenza! La squadra di Alvini batte un’altra big, dopo la Cremonese: al San Vito cade anche la Sampdoria, KO per 2-1. Il match si sblocca praticamente subito, dopo 8 minuti: azione sviluppata dalla destra, palla in mezzo, D’Orazio si inserisce e arpiona al volo in mezza rovesciata, mettendola all’incrocio. Premiate, ancora una volta, le capacità di inserimento del capitano, attaccante aggiunto e anche molto bravo a coordinarsi. Il primo tempo si chiude così, con il vantaggio rossoblu.

La ripresa si apre subito con due emozioni, precisamente con due gol nel giro di cinque minuti. Pochi giri di lancetta dopo l’inizio del secondo tempo, palla in profondità per Ioannou, difesa distratta e maglie larghe, il giocatore doriano si libera bene – anche con dei rimpalli e un po’ di fortuna – e mette dentro per il pari. Ma non c’è il tempo di festeggiare, per gli ospiti. Questo perché Alvini si gioca l’asso nella manica, inserendo Strizzolo per Fumagalli ad inizio secondo tempo. Il nuovo arrivato, annunciato sul gong di mercato, riceve palla sulla trequarti, si avvicina alla porta e, dal limite, angola un bellissimo destro che va in rete dopo aver toccato il palo. Così il San Vito esplode di nuovo, per il 2-1. L’ultima mezz’ora, anche per via dei cambi, Alvini si ricompatta e il Cosenza si chiude in difesa del vantaggio. La Sampdoria non riesce a sfondare e la gara si chiude così.

Il tabellino

COSENZA: Micai; Hristov, Camproese, Venturi; Ciervo (39′ st Mauri), Charkys, Florenzi (23′ st Kourfalidis), D’Orazio (30′ st Ricci); Kouan; Fumagalli (1′ st Strizzolo), Mazzocchi 23′ st Sankoh). A disp.: Vettorel, Caporale, Dalle Mura, Cimino, Martino, Ricciardi, Rizzo Pinna. All.: Alvini

SAMPDORIA: Silvestri; Bereszynski, Riccio, Venuti; Depaoli, Bellemo (30′ st La Gumina), Vieira (1’st Yepes), Barreca (1′ st Ioannou); Akinsamiro (1′ st Benedetti) Sekulov (30′ st Borini), Coda. A disp. : Vismara, Ravaglia, Giordano, Veroli, Kasami, Meulensteen, Ferrari. All. Sottil

MARCATORI: 8′ pt D’Orazio, 3′ st Ioannou, 6′ st Strizzolo,

NOTE – spettatori presenti: 8.171; ospiti presenti:48; ammoniti: Mazzocchi, Ronaldo Vieira, Camporese, Venuti. Espulsi: Recupero: 4’pt – 8’st.

Risultati Serie B, 5ª giornata

Bari-Mantova 2-0

Brescia-Frosinone 4-0

Cittadella-Catanzaro 0-0

Cremonese-Spezia 1-1

Juve Stabia-Palermo 1-3

Carrarese-Sassuolo 0-2

Cosenza-Sampdoria 2-1

Reggiana-Sudtirol 1-3

Classifica Serie B

Brescia 9 Spezia 9 Sudtirol 9 Pisa 8 Juve Stabia 8 Cittadella 8 Sassuolo 8 Reggiana 7 Mantova 7 Palermo 7 Cremonese 7 Cesena 7 Salernitana 6 Catanzaro 6 Bari 5 Modena 5 Cosenza 4 (-4) Carrarese 3 Frosinone 3 Sampdoria 2

