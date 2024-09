Consulta del Terzo settore a Milazzo, riaperti i termini

StrettoWeb

Riaperti i termini per l’adesione alla consulta delle organizzazioni del terzo settore. Sul sito istituzionale del Comune di Milazzo è stato pubblicato il bando e il modello di istanza che dovrà essere presentato entro il 2 ottobre. L’organismo con funzioni consultive e di proposta, istituito con deliberazione consiliare nel 2021 ha – come ha sottolineato l’assessore ai servizi sociali, Natascia Fazzeri – l’obiettivo di supportare e l’Amministrazione coinvolgendo le tante realtà del terzo settore da tempo operanti sul territorio comunale e con le quali sin dal suo insediamento l’assessorato ha avviato una proficua collaborazione.

Tale organismo consentirà di creare delle forme stabili di coordinamento nella progettazione e nell’organizzazione degli interventi e dei servizi in materia di welfare, anche ai fini dell’eventuale partecipazione dell’ente, in forma singola o associata, a specifici bandi.

Potranno presentare istanza di adesione alla consulta, secondo quanto previsto nel relativo avviso, gli enti del terzo settore, le cooperative di welfare e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che risultino costituiti e svolgano da almeno un anno la propria attività sul territorio comunale in uno dei seguenti ambiti:

– Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, minori e famiglia;

– Disabili ed anziani;

– Povertà, fenomeni di emarginazione e di disagio sociale e immigrati;

– Tutela del diritto alla salute e promozione della donazione degli organi.

