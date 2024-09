“La Consolazione dell’Afflitto”, la nuova opera di Street art dell’artista LBS in occasione della Festa di Madonna

StrettoWeb

In occasione delle celebrazioni Mariane della Città di Reggio Calabria, l’artista LBS (a.k.a. Bruno Salvatore Latella) ha presentato una nuova opera di street art intitolata “La Consolazione dell’Afflitto”, un tributo alla figura della Madonna della Consolazione, conosciuta anche come la Consolatrice degli Afflitti, apparsa ieri nel centro della città. L’artista indaga come la figura sacra, simbolo di conforto, venga talvolta associata a interessi locali che ne alterano il valore simbolico, intrecciando fede e potere, preghiera e cattiveria, pianti d’oro e catene spezzate, omertà e finte speranze.

Al centro dell’opera, un dialogo tra una figura religiosa e un uomo incatenato suggerisce una sofferenza condivisa, sia individuale che comunitaria, una sofferenza che prega sempre nel ricevere la sua indebita consolazione, una sofferenza anche ambigua. Elementi come un calice dorato e una colomba in un cielo tempestoso amplificano il senso di tensione e incertezza, sollevando interrogativi sul ruolo della spiritualità nelle dinamiche sociali contemporanee. L’opera non offre risposte, ma invita a una profonda riflessione sulla complessità della fede e delle pressioni sociali da parte di un mondo che sempre meno crede e sempre più professa.

