Congresso Pd Messina, le liste dei candidati all’assemblea provinciale a sostegno di Hyerace | NOMI

“Ci siamo! Stamattina abbiamo presentato alla stampa le liste dei candidati all’assemblea provinciale a sostegno della nostra mozione e della mia candidatura a segretario provinciale Pd. Adesso si entra nel vivo di questa campagna che ci porterà al Congresso Provinciale messinese, che tanto abbiamo atteso. Questa esperienza è un percorso che vivo a fianco di una squadra di donne e uomini democratici che fortemente crede nella necessità che il Partito Democratico -la nostra casa politica- possa tornare ad essere quel canale di ascolto prima e megafono poi delle istanze dei territori e della gente. Siamo una comunità e con questo spirito la nostra proposta si presenta per rappresentare la comunità politica democratica messinese: della città e della nostra provincia, con l’obiettivo chiaro di non lasciare indietro niente (i temi) e nessuno”, è quanto afferma Armando Hyerace.

“Via, via, condividerò con voi stralci della mozione congressuale depositata -già presente sugli organi di informazione, che ringrazio per l’attenzione- e che avremo modo di approfondire pubblicamente nei prossimi giorni insieme ai compagni di viaggio con cui affronterò queste settimane che ci separano dal congresso e che aderiscono alle liste in supporto alla proposta che abbiamo voluto chiamare (non a caso) “Essere comunità”. Una mozione di contenuti concreti, messa nero su bianco, facendo tesoro dei consigli e dei contributi che, in particolare in quest’ultimo anno, ho potuto recepire in città e in provincia. Un grazie, da subito, a chi ha contributo in maniera specifica su alcune tematiche che ritengo centrali per il rilancio del nostro partito: diritti e partecipazione; lavoro, sviluppo sostenibile e transizione ecologica; sanità; scuola formazione università; ambiente, infrastrutture e beni comuni; politiche sociali e politiche giovanili; contrasto alle mafie e alla corruzione”, rimarca Hyerace.

Di seguito i nomi che compongono le liste:

LISTA MESSINA

Antonella Russo

Domenico Siracusano

Maria Flavia Timbro

Gaetano Gennaro

Maria Cristina Costanzo

Giuseppe Barresi

Maria Girolamo

Gabriele Freni

Domizia Arrigo

Salvatore Rizzo

Letizia Salvo

Simone Coletta

Mariafrancesca Pellizzeri

Letterio Mulfari

Maria Baronello

Giampiero Terranova

Lucia Tarro Celi

Aldo Trifiletti

Roberta Busacca

Sergio Sergi

Florio Giuseppina

Bisignano Michele

Zaccone Sofia

Capria Francesco

Bozzo Clementina

Lupo Luigi

Marra Francesca Manuela

Carlo Emanuele

Caruso Matilde

Ceraolo Rosario

Sutera Simona

Coletta Renato

Mazzu’ Alessia

Magazzu’ Giuseppe

Lanza Giulia

Calabrese Giorgio

Lacquaniti Francesca

LISTA IONICA

Maria Concetta Coledi

Angelo Casablanca

Anna Giulia Tricomi

Giuseppe Valentino

Antonella Scarcella

Francesco Catalano

Maria Catena Santoro

Jacopo Sciglio

Giulia Sigillo

Enrico Campailla

Coralie Mesnier

Bruno Parisi

Carmela Micalizzi

Delon Lo Giudice

LISTA NEBRODI

Giacomo Prinzi

Donata Ingrillì

Antonino Pizzino

Marialaura Dini

Dino Viglianti

Francesca Pietropaolo

Riccardo Spanò Bascio

Domenica Caccetta

Leonardo Giuffrè Cuculletto

Maria Grazia Giangarà

Elio Spanò

Graziella Marchese

Alessandro Giordano

Francesca Scudiscio

Carmelo Siragusano

Anna Direnzo

Emanuele Borgia

Sara Furfari

Tindaro Germanelli

LISTA TIRRENO

Gabriele Saporita

Paola Abbagnato

Antonino Cirino

Lucia Ruggeri

Gianluca Pantano

Aljona Papa

Gioacchino Abbriano

Maria Cardone

Filippo Calderone

Khadija Tuijri

Antonino Portaro

Eleonora Raffa

Giuseppe Cannistrà

Antonella Nuccio

Giuseppe Bellamacina

Licia D’Alì

Francesco Gitto

Cristina Santangelo

Renato Ruggeri

Giovanna Tommaso

Fabio Maria Spadaro

