Il Comune di Milano (Pd) si oppone all’intitolazione di Malpensa a Berlusconi: parte ricorso

E’ stata approvata dalla giunta del Comune di Milano, la delibera relativa al ricorso contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, che sarà portato avanti insieme ad altri Comuni. Dopo che la delibera sarà stata approvata anche dagli altri Comuni interessati, il ricorso verrà depositato al Tar, forse la prossima settimana.

“Ci siamo associati al ricorso come altri comuni – ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell’evento di apertura della Green Week – confermo che siamo associati al ricorso, per le tempistiche non so ancora niente”.

