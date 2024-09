Commissione Europea: è ufficiale, Fitto è vice presidente esecutivo. I NOMI

StrettoWeb

Il presidente Ursula von der Leyen ha presentato la nuova Commissione Europea. Raffaele Fitto è stato nominato vice presidente esecutivo con la delega alla Coesione e alle Riforme. Gli altri vice presidenti esecutivi sono: Teresa Ribera è la prima vicepresidente esecutiva e sarà responsabile per la transizione giusta, pulita e competitiva, Stephane Sejourne per la Politica industriale, Kaja Kallas è l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza; Henna Verkunnen ha la delega alla sovranità digitale, la sicurezza e la democrazia, Roxana Minzatu ha la delega alle persone, alle competenze e alla preparazione.

L’ungherese Oliver Varhelyi, è commissario alla Salute e al benessere animale. L’olandese Wopke Hoekstra commissario al Clima. L’austriaco Magnus Brunner commissario agli Affari interni e alle migrazioni. Il lituano Andrius Kubilius commissario alla Difesa. Il polacco Piotr Serafin commissario al Bilancio. Il lussemburghese Christophe Hansen commissario all’Agricoltura. Il danese Dan Jorgensen commissario all’Energia e alla Casa. La portoghese Maria Luís Albuquerque commissario responsabile per i Servizi finanziari, i risparmi e l’Unione degli investimenti.

Ottimo risultato dell’Italia

Nonostante le numerose polemiche sulla “marginalità dell’Italia”, il Governo è riuscito ad ottenere un importante risultato piazzando Fitto alla vicepresidente della commissione europea con una delega di rilievo. L’Italia ha ottenuto il massimo che avrebbe potuto ottenere anche se gli eurodeputati di Fdi e Lega avessero votato per il Von der Leyen bis. Da evidenziare che Pd, Verdi e Forza Italia hanno votato per il presidente della commissione, mentre i deputati di Sinistra Italiana, insieme ai meloniani e salviniani, hanno votato no.

Meloni: “con la vicepresidenza l’Italia torna protagonista in Ue”

“Congratulazioni a Raffaele Fitto per la nomina a Vice Presidente Esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme – afferma la premier Giorgia Meloni sui social -. Un riconoscimento importante che conferma il ritrovato ruolo centrale della nostra Nazione in ambito UE. L’Italia torna finalmente protagonista in Europa”. “In bocca al lupo Raffaele – aggiunge – siamo certi che svolgerai benissimo il tuo incarico nell’interesse dell’Europa e dell’Italia”.

La soddisfazione di Tajani

“La nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della commissione Ue è un’ottima notizia che conferma la credibilità e il ruolo di peso che l’Italia svolge e continuerà a svolgere in Europa! Un successo del governo. Congratulazioni Raffaele!”, ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Princi: “Italia centrale, nomina Fitto conferma ruolo da protagonista”

“L’Italia è centrale in Europa e la nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione europea è l’ulteriore conferma del ruolo da protagonista che svolge il nostro Paese”. Lo afferma Giusi Princi, eurodeputata FI – PPE. “La nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo – prosegue Princi – è il giusto riconoscimento per l’Italia, paese cofondatore dell’Unione europea. È una scelta – aggiunge – che saprà rafforzare ancora di più il ruolo del nostro Paese, già centrale anche grazie all’impegno di Forza Italia nel PPE e del nostro vice premier Antonio Tajani, decano e grande conoscitore delle istituzioni europee, che anche in questo caso ha svolto un importante ruolo di intermediazione. Una vittoria, quindi, per il PPE, per Forza Italia e per il governo italiano. Inoltre, la delega alla Coesione e alle Riforme – conclude – è fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio, soprattutto per la Calabria e le altre regioni del Sud”.

Pichetto: “congratulazioni a Fitto, smontata la narrazione dell’Italia isolata”

“Congratulazioni all’amico e collega Raffaele Fitto: la sua nomina a vicepresidente esecutivo della Commissione europea, con deleghe molto significative, premia il suo impegno e le sue capacità. E’ una vittoria per l’Italia, che smonta con i fatti la narrazione di chi racconta il governo italiano come marginale e isolato in Europa. Sarà un piacere lavorare con Raffaele per un’Europa forte e unita”. Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.

Occhiuto: “auguri a Fitto, politico di grande qualità”

“Raffaele Fitto sarà vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla coesione e alle riforme. Una bella notizia per il nostro Paese, un riconoscimento importante e strameritato per un politico di grande qualità, la conferma del peso internazionale acquisito in questi anni dal governo Meloni. Auguri e buon lavoro a Raffaele e a tutta la nuova Commissione Ue guidata da Ursula von der Leyen”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

Falcone: “scelta di alto profilo”

“Abbiamo accolto con soddisfazione la designazione del ministro Raffaele Fitto quale vicepresidente esecutivo della nuova Commissione Europea. La presidente Ursula Von der Leyen ha saputo compiere una scelta di alto profilo e di grande considerazione nei confronti dell’Italia, paese fondatore e nazione trainante dell’Ue”. Così l’eurodeputato Marco Falcone, vice capodelegazione FI nel Gruppo PPE al Parlamento Europeo, dopo la conferenza stampa a Strasburgo della presidente della Commissione UE Ursula Von der Leyen.

“Decisiva – ha aggiunto Falcone – è stata non solo la fermezza e il buon senso del Governo italiano, ma anche la determinazione del Gruppo PPE e di Forza Italia, con in testa il ministro Antonio Tajani, nella difesa degli interessi e del prestigio del nostro paese, nel segno della leale collaborazione fra gli Stati membri e con le istituzioni Ue. Attraverso le deleghe a coesione, riforme e sviluppo regionale, il nuovo commissario Fitto potrà fare tanto e bene garantendo l’efficacia degli investimenti europei negli Stati, avvicinando l’Europa ai cittadini”, conclude il vicecapo delegazione FI nel Gruppo PPE Falcone.

