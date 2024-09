Clamoroso Reggina: il portiere Lumia rescinde il contratto

StrettoWeb

Ultim’ora clamorosa in casa Reggina: il giovane portiere Giuseppe Lumia ha rescisso il contratto. “AS Reggina 1914 comunica che su espressa richiesta del calciatore Giuseppe Lumia, si è provveduto alla risoluzione consensuale del contratto”, si legge nella nota. Lumia era il portiere titolare, almeno per ora e in queste settimane. In campo dal primo minuto contro Vibonese e Igea Virtus, domenica scorsa a Barcellona si è reso protagonista di un errore sul gol del pari locale, che ha scatenato le critiche dei tifosi. Questo anche per la nota vicenda Martinez.

“Ringrazio tutta la società, il mister e tutto lo staff tecnico per l’opportunità concessami, ma esigenze personali e familiari mi spingono ad avvicinarmi a casa per proseguire l’attività agonistica. Ringrazio Reggio per l’ospitalità e i tifosi per il sostegno e auguro loro le migliori fortune”, le parole di Giuseppe Lumia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.