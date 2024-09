Cittanova: lettera di auguri per l’inizio del nuovo anno scolastico 2024-2025

StrettoWeb

“Carissimi studenti delle Scuole di Cittanova, quest’anno, per la prima volta, abbiamo il piacere e l’emozione di poter inaugurare l’inizio dell’anno scolastico con voi.Il primo giorno di scuola è uno dei momenti più importanti perché segna l’avvio di un nuovo cammino di crescita e formazione destinato a segnare il futuro di ogni singolo studente e, quindi, a determinare le sorti della città del domani”. E’ quanto affermano in una nota l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Cittanova, Avv. Rita Morano e il Sindaco Avv. Domenico Antico.

“Un nuovo anno scolastico rappresenta l’inizio di un percorso che racchiude in sé tanti sogni, speranze e talvolta anche piccole paure; siate curiosi e divertitevi, abbiate voglia di emozionarvi e di imparare, perché ciò che apprenderete vi renderà forti in futuro e capaci di affrontare le sfide della vita. Vi invitiamo, dunque, a guardare lontano, a sognare in grande ed a contribuire con il vostro impegno e la vostra passione per costruire un futuro migliore per tutti noi”.

“Vogliamo rivolgere, inoltre, un augurio particolare anche ai Dirigenti ed ai Docenti, chiamati ad un compito fondamentale: accompagnare i nostri giovani nel loro percorso di crescita, stimolandoli a sviluppare le loro inclinazioni ed a diventare cittadini attivi e responsabili. Un ringraziamento ed un saluto va anche al personale amministrativo ed ausiliario, il cui lavoro spesso silenzioso ma indispensabile garantisce il buon funzionamento della scuola ed il benessere di tutti coloro che la frequentano”.

“Un grosso in bocca al lupo, infine, alle famiglie, origine e guida di ogni processo di formazione e maturazione delle coscienze; in particolare, ai genitori chiediamo di essere alleati degli insegnanti, ciascuno con il proprio ruolo, in un costante e costruttivo confronto, nel primario interesse dei nostri ragazzi. Con l’augurio che questo nuovo anno scolastico sia ricco di soddisfazioni, successi e nuove scoperte, sappiate che l’Amministrazione Comunale di Cittanova è, e sarà sempre, al vostro fianco. Buon anno scolastico!”.

