Cinquefrondi: al via i lavori per la costruzione del Centro Antiviolenza “La Casa di Roberta”

StrettoWeb

Oggi, 11 settembre 2024, è una giornata storica per il Comune di Cinquefrondi. Si è tenuta, infatti, la firma ufficiale per la consegna dei lavori per la realizzazione del Centro Antiviolenza “La Casa di Roberta”. Un progetto ambizioso che prende vita grazie ad un finanziamento di due milioni e mezzo di euro, destinato a trasformare un bene confiscato alla criminalità organizzata in un luogo sicuro e di accoglienza per le donne vittime di violenza. L’inizio di questi lavori rappresenta non solo un passo significativo per il contrasto alla violenza di genere, ma anche un simbolo di rinascita e di giustizia sociale per l’intera comunità. La struttura sarà un punto di riferimento fondamentale, offrendo servizi di ascolto, supporto psicologico, assistenza legale e percorsi di reinserimento sociale, con l’obiettivo di fornire un sostegno concreto alle vittime.

Il Sindaco Michele Conia ha dichiarato: “oggi è un giorno che segnerà il futuro di Cinquefrondi. Con la nascita de ‘La Casa di Roberta’, dimostriamo ancora una volta il nostro impegno nel difendere i diritti di tutti i cittadini, in particolare di coloro che vivono situazioni di vulnerabilità. Un bene confiscato torna finalmente alla collettività, diventando un simbolo di speranza e solidarietà”.

Anche l’Assessore alla Parità di Genere, Giada Porretta, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “la costruzione del centro rappresenta un passo concreto e necessario per combattere la violenza di genere. ‘La Casa di Roberta’ non sarà solo un rifugio, ma un faro per tutte le donne che necessitano di protezione, sostegno e nuove opportunità di vita. Non può mancare il nostro pensiero verso Franco Lanzino, è grazie alla sua preziosa collaborazione che questo progetto finalmente può prendere vita ed anche se ormai non c’è più, siamo sicuri che sia lui che Roberta, oggi stanno festeggiando insieme a noi.”

“Il progetto di realizzazione del centro non è solo un’opera infrastrutturale, ma un importante atto di impegno sociale, che dimostra come la nostra amministrazione comunale si dedichi costantemente alla tutela dei diritti umani e alla promozione della parità di genere. La firma per la consegna dei lavori è un momento di grande importanza simbolica, testimoniando il recupero di un bene sottratto all’illegalità e il suo ritorno alla collettività per finalità di giustizia e sostegno alle persone più fragili“, conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.