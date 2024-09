Cinquefrondi: al via il centro estivo per i bimbi dai 3 ai 6 anni

StrettoWeb

Il Centro Estivo offre un ambiente stimolante per giocare, scoprire, socializzare e fare nuove esperienze, dove la principale attività svolta è di tipo educativo, animatorio e aggregativo. Con questo spirito l’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi, in attesa dell’avvio dell’anno scolastico, avvierà da Lunedì 9 settembre un Centro estivo per bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. Le attività saranno gestite dalla “Banda dei Birichini”, individuato dall’Ente quale soggetto idoneo ad ospitare i 19 bambini che hanno presentato apposita domanda.

Per una settimana saranno assicurati momenti di svago ma anche di socialità per i minori, nonché sollievo per i genitori che lavorano o per quelle famiglie che non potrebbero garantire altrimenti attività ludiche e ricreative ai propri figli. L’iniziativa curata dall’Assessore Roberta Manfrida conferma l’attenzione della civica amministrazione verso le politiche di conciliazione lavoro e vita familiare ma costituisce anche un segno di vicinanza per le esigenze delle famiglie. Ancora una volta l’Amministrazione guidata dal Sindaco Michele Conia intende porsi “seriamente il problema dell’aggregazione e della socialità, ritenuti elementi fondamentali per un percorso educativo, che è ancor prima sociale e culturale, orientato alla corretta crescita dei bambini ed alla loro compiuta integrazione nei processi relazionali“.

