Centrosinistra, al via la campagna elettorale per le Regionali in Emilia Romagna

“Emilia-Romagna: Libera di sognare e capace di fare“. È questo lo slogan “scritto di suo pugno” da Michele de Pascale, che il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna ha presentato in un incontro nella sede di Bi-Rex a Bologna. Sarà il suo volto sorridente, accanto alla scritta ‘presidente’ e al simbolo dell’Emilia-Romagna, a campeggiare sui manifesti realizzati per il prossimo appuntamento elettorale del 17 e 18 novembre. “Abbiamo stampato la data sui manifesti – spiega De Pascale – perché c’è stata un po’ di confusione e vogliamo che in tanti vengano a votare”.

Prende il via ufficialmente, quindi, la campagna elettorale ma questo appuntamento arriva dopo “50 giorni di lavoro“, in cui il candidato di centrosinistra ha preso parte a “oltre 200 incontri” e “percorso oltre 10mila chilometri” viaggiando in tutta la regione.

