Centro Sportivo Sant’Agata, via libera al bando: migliorie previste e costi complessivi

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha avviato le procedure per la redazione del bando per la gestione pluriennale del centro sportivo Sant’Agata. All’esito della relazione tecnica pervenuta dalla Commissione, che ha valutato la proposta avanzata dall’Ati che rappresenta la Reggina 1914, il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il vicesindaco Carmelo Versace hanno dato il via libera al Settore per la redazione del bando per la concessione pluriennale della struttura.

La proposta prevede una serie di migliorie per l’impianto sportivo, il rifacimento di spazi destinati alla pratica sportiva, la creazione di un Club House, il rifacimento del manto erboso dei campi in erba naturale e sintetica, alcuni interventi di efficientamento energetico, di eliminazione delle barriere architettoniche e la ristrutturazione dei corpi di fabbrica presenti all’interno del centro sportivo, per un progetto complessivo di circa 3 milioni di euro.

L’Ente si determinerà quindi secondo l’iter già annunciato, nella direzione di un percorso di rinascita per il centro sportivo Sant’Agata, che il sindaco Falcomatà ed il vicesindaco Versace hanno definito “vero e proprio fiore all’occhiello dell’impiantistica sportiva cittadina”. “Intendiamo proseguire l’iter di indirizzo politico – hanno spiegato i due rappresentanti della Città Metropolitana – per consentire al Centro Sportivo, storicamente la casa degli amaranto, di tornare ad essere una struttura all’avanguardia sul piano della fruizione, non solo in ottica agonistica, ma come centro gravitazionale di iniziative ed attività che vedono lo sport come veicolo sociale per la crescita del territorio”.

