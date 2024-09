Centro/Sinistra, Renzi ufficializza la rottura in Liguria

StrettoWeb

“È una rottura definitiva in Liguria. Siamo fuori dalla campagna elettorale. Che perda il peggiore”. A dirlo il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, arrivando all’assemblea nazionale del partito. Malgrado la rottura ligure, spiega l’ex premier, “siamo disponibili a fare un centrosinistra alternativo a Meloni, ma non col cappello in mano. Siamo disponibili a dialogare, ma non a far decidere Conte”.

“Dobbiamo prendere atto di un risultato fallimentare alle europee, ma i numeri dicono che senza questa comunità non si vincono le politiche. Il risultato delle politiche, che sarà sull’ 1 o 2 per cento si giocherà sul filo dei voti, sull’impegno dei candidati. I nostri voti sono decisivi ma si infrangono sul tema dei veti“, conclude Renzi.

