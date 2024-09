I cellulari vietati in classe e quei “dati drammatici” dietro le dipendenze: “effetti tremendi”

StrettoWeb

La scuola è cominciata in tutta Italia, quest’anno con una interessante novità: il divieto dei cellulari in classe agli studenti di elementari e medie. Secondo il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, “la reazione del mondo della scuola è stata molto positiva. I ragazzi hanno capito che ci si sta prendendo cura di loro e si ha a cuore la loro salute”, ha spiegato a Porta a Porta, su Rai 1.

Andando nel dettaglio, Valditara precisa i motivi di questa decisione, legati a “dati drammatici” ed “effetti tremendi” sulle dipendenze dei più piccoli. “Abbiamo lanciato una grande questione sociale – ha dichiarato il Ministro – e abbiamo reso protagonista la scuola di questo dibattito credo che sia una decisione importante perché dimostra che la scuola vuole prendersi a cuore la salute dei nostri ragazzi, creare un momento di disintossicazione dal cellulare. La scuola deve insegnare a guardarsi negli occhi”.

“Abbiamo calcolato 50mila ragazzi che non vanno più a scuola per stare attaccati a cellulari e social. Si rinchiudono per almeno sei mesi nella loro stanza, dipendenti totalmente da questi strumenti virtuali. I dati sono drammatici. È un problema sociale, sorto in Giappone, che si sta espandendo in tutta Europa. E i genitori non sanno cosa fare: è difficilissimo vincere questa dipendenza e quindi noi dobbiamo fare una grande campagna di convincimento, perché non si dia in mano a dei minori e bambini questo strumento di distruzione di massa. Il cellulare dato a bambini di 7-8 anni ha effetti veramente tremendi. Partiamo dalle scuole con una educazione forte: dobbiamo ricostruire l’alleanza tra genitori, ragazzi e scuola”.

Nel corso della trasmissione, Valditara ha spiegato che è fondamentale “educare anche i genitori. Lancio questo appello: siccome ormai la scienza è abbastanza univoca, il cellulare soprattutto per i ragazzi più giovani, per i bambini, fa male, torniamo ad abituarci ad avere relazioni positive, belle immediate, dirette con i nostri figli. Quando un genitore mette a letto il proprio figlio non gli dia in mano un cellulare, gli racconti, gli legga una bella storia perché anche in questo modo si abitua il ragazzo alla fantasia”.

Nel futuro c’è anche il progetto di proporre questo provvedimento all’Unione Europea. “Ho incontrato la ministra dell’istruzione di Cipro che ha molto apprezzato la decisione di vietare il cellulare a scuola. Abbiamo pensato – ha dichiarato Valditara – di preparare un documento da sottoporre a Bruxelles a tutti i ministri dell’Istruzione sul tema, anche perché alcuni stati come la Francia, l’Olanda, la Svezia, già si sono avviati in questa direzione e credo che raggiungeremo facilmente, credo, un forte consenso”.

