E’ sempre febbre Catanzaro: settore ospiti sold out a Salerno, ma Iemmello si ferma per infortunio

StrettoWeb

Una buona e una cattiva notizia, in casa Catanzaro. Nonostante la sconfitta interna beffa contro la Cremonese, e una partenza in campionato un po’ “soft”, l’amore e la passione dei tifosi verso la squadra non muta, anche per l’entusiasmo delle ultime stagioni e per delle prestazioni soddisfacenti. Per questo, per il match in casa della Salernitana si registra il sold out del settore ospiti. A comunicarlo, in una nota, lo stesso club granata.

“L’U.S. Salernitana 1919 rende noto che sono esauriti i posti disponibili per la Curva Nord-settore ospiti in occasione della prossima gara casalinga di campionato contro il Catanzaro in programma domenica 29 settembre alle 15:00. In riscontro di ciò, si invitano i tifosi catanzaresi rimasti finora sprovvisti di biglietto ed interessati ad essere presenti allo stadio Arechi domenica, ad acquistare preferibilmente i tagliandi per il settore Distinti Superiori (micro-aree 211, 212 e 213). Nel giorno della gara, il prefiltraggio loro dedicato sarà quello dei varchi 13 e 14 nel settore Distinti”.

“La società, in riferimento alle indicazioni assunte nella riunione GOS odierna, comunica inoltre che la vendita dei biglietti in Curva Sud per la partita in questione è riservata solo ai residenti in Campania e ai possessori di fidelity card dell’U.S. Salernitana 1919. Nel giorno di Salernitana-Catanzaro, in tutti i settori i cancelli saranno aperti al pubblico a partire da due ore prima del fischio d’inizio. Si ricorda a tutti gli spettatori di prendere visione ed osservare il Regolamento d’Uso dello stadio Arechi di Salerno per la corrente stagione sportiva, con invito a contribuire alla riuscita di una bella giornata di sport in un clima sereno indipendentemente dalla fede calcistica”.

Infortunio Iemmello: cosa ha il capitano giallorosso

A questa bella notizia, come detto, se ne contrappone però una cattiva: bomber Iemmello, infatti, si è fermato per infortunio. Per lui un problema non di poco conto al polpaccio, che dovrebbe pregiudicarne l’impegno nelle prossime gare. Le alternative per Caserta non mancano, anche alla luce dei nuovi arrivi in attacco, ma l’apporto del capitano rappresenta ovviamente sempre una spinta in più.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.