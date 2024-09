Il Catanzaro sbanca Locri in amichevole: 1-3 giallorosso, Pittarello sugli scudi

StrettoWeb

Si è conclusa sul risultato di 1-3 l’amichevole che ha visto di fronte Locri e Catanzaro. La prima esordirà domenica nel girone I di Serie D, la seconda riposerà nel weekend per via dello stop delle Nazionali. Caserta schiera le riserve: spazio per i nuovi arrivi e per qualche giovane da testare. Pratica chiusa nella prima mezz’ora, con le reti di Compagnon e la doppietta di Pittarello. Di Pelle il gol dei locali nel finale di gara. Di seguito il tabellino

Locri – Catanzaro 1-3

Locri: Donini; Garcia, Aquino D. (5’ st Aquino V.), Pantano (5’ st Morrone), Scarfiello (18’ st Mazzone), Zucco (5’ st Aprile), Basit, Larosa (13’ st Staiano – al 40’ st Parafioriti); Ficara (5’ st Occhiuto), Reis (1’ st Pelle), Romano (18’ st Foti).

Catanzaro: Dini (1’ st Borrelli); Piras, Bonini, Ceresoli, Volpe (1’st Cassandro); Brignola (1’ st D’Alessandro), Coulibaly (20’ st Pompetti), Koutsoupias (1’ st Maiolo); Pagano (1’ st Buso), Pittarello (1’ st La Mantia), Compagnon (1’st Seck)

Arbitro: Saieva di Reggio Calabria (Cotroneo di Reggio Calabria e Macrì di Catanzaro)

Marcatori: 1’ Compagnon, 5’ e 25’ Pittarello, 36’ st Pelle

