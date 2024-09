Catanzaro, rimosse 18 auto e una moto abbandonate per strada

StrettoWeb

“Continua senza sosta l’attività di contrasto ai veicoli abbandonati nel nostro territorio comunale, grazie all’impegno della Polizia Locale, per garantire decoro urbano e rispetto dell’ambiente. Negli ultimi giorni, sono state rimosse 18 automobili e una moto che, prive di targa, occupavano da tempo le strade della nostra città. Viale Isonzo è stato oggetto di un’attenzione particolare: alcuni mezzi che creavano ingombro e pericolo per la circolazione sono stati prontamente ritirati”. Così sui social il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.

“Queste operazioni sono il segno tangibile di un presidio costante delle istituzioni, frutto anche del lavoro avviato con determinazione nei mesi scorsi dall’ex assessora Marinella Giordano. Siamo in prima linea per contrastare comportamenti irrispettosi che possono minare la vivibilità e la sicurezza dei nostri spazi comuni. La speranza è di vedere sempre meno di questi interventi, ma l’impegno della nostra Amministrazione non si fermerà: Catanzaro merita cura e rispetto!”, aggiunge.

