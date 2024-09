Catanzaro, ancora un pareggio: 0-0 soporifero a Salerno davanti a 3 mila tifosi giallorossi

StrettoWeb

Un altro pari. Il quarto stagionale in sette gare. Il Catanzaro torna a punti, dopo la sconfitta beffa in casa contro la Cremonese, e fa 0-0 all’Arechi di Salerno. La squadra di Caserta è quella che ha pareggiato di più in campionato, unica a quattro insieme allo Spezia. Cominciano a palesarsi anche difficoltà in fase di realizzazione – oggi anche per via dell’assenza di Iemmello – ma anche buona solidità difensiva. L’attacco è infatti il secondo peggiore del girone, con sole 5 reti, ma anche la difesa è la seconda migliore.

Si gioca davanti a una bella atmosfera, con 3 mila tifosi giallorossi sparsi tra settore ospiti e Distinti, area dello stadio appositamente adibita ai supporters calabresi. La partita. Questo pomeriggio il mister sceglie Pittarello davanti, in luogo del capitano. Anche Biasci in panchina, così come Situm. Dietro l’attaccante Compagnon, Koutsoupias e D’Alessandro. Pompetti e Petriccione in mezzo. Ne esce fuori una gara soporifera, con pochissime emozioni e occasioni nei due tempi. Vincono le difese, lo 0-0 è il risultato più giusto e prevedibile. Con questo risultato la compagine giallorossa muove la classifica, ma rimane in zona playout.

Il tabellino

Salernitana (4-3-3): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh; Maggiore, Amatucci (7’ st Tello), Reine-Adelaide (21’ pt Soriano); Verde, Wlodarczyk (7’ st Torregrossa), Braaf (40’ st Hrustic)

A disposizione: Fiorillo, Corriere, Gentile, Velthuis, Simy, Ruggeri, Ghiglione, Jaroszynski

Allenatore: Martuscello

Catanzaro (4-2-3-1): Pigliacelli; Bonini, Scognamillo, Brighenti, Cassandro; Pompetti, Petriccione; D’Alessandro (20’ st Situm), Koutsoupias (20’ st Biasci), Compagnon (28’ st Coulibaly); Pittarello (36’ st La Mantia)

A disposizione: Dini, Piras, Turicchia, Antonini, Ceresoli, Seck, Buso, Volpe

Allenatore: Caserta

Arbitro: Marinelli

Assisenti: Dei Giudici – Cavallina

IV: Dorillo

Var: Camplone

AVar: Muto

Calci d’angolo: 5 Salernitana, 0 Catanzaro

Recuperi: 3’ pt, 5’ st

Ammonizioni: 15’ pt Brighenti (C), 8’ st Soriano (S), 10’ st Scognamillo (C), 43’ st Bronn (S), 45’ st Torregrossa (S).

Risultati Serie B, 7ª giornata

Cittadella-Frosinone 1-2

Bari-Cosenza 1-1

Carrarese-Reggiana 0-0

Sassuolo-Spezia 0-0

Cesena-Mantova 4-2

Juve Stabia-Pisa 2-0

Modena-Sampdoria 1-3

Salernitana-Catanzaro 0-0

Classifica Serie B

Pisa 16 Spezia 13 Sassuolo 12 Cesena 11 Juve Stabia 11 Cremonese 10 Mantova 10 Bari 9 Brescia 9 Sudtirol 9 Reggiana 9 Modena 8 Sampdoria 8 Palermo 8 Salernitana 8 Catanzaro 7 Cittadella 7 Frosinone 6 Cosenza 5 (-4) Carrarese 4

