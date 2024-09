Catanzaro, il bel gesto degli ultrà: raccolti oltre 1.500 euro per l’acquisto di uno strumento donato all’ospedale

StrettoWeb

“Gli Ultras Catanzaro 1973 rendono noto di aver raccolto, in occasione dell’iniziativa a sostegno dell’Associazione Unitalca, 1.625,00 € frutto delle donazioni lasciate nelle cassette ad ingresso curva in occasione della gara interna contro la Juve Stabia”. Così in una nota gli ultrà giallorossi hanno comunicato il bel gesto compiuto.

“Vogliamo ringraziare tutti i tifosi giallorossi e tutti quelli che hanno condiviso con noi una giusta causa, partecipando così all’acquisto di uno scanner venoso da donare al reparto di Ematoncologia Pediatrica dell’Ospedale di Catanzaro. Continueremo a stare vicini a chi ne ha bisogno, continueremo a prenderci cura della nostra Catanzaro: lo faremo insieme a tutti voi, come sempre, perché Ultras è anche solidarietà!”, si legge ancora.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.