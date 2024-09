Catanzaro-Cremonese, Caserta: “loro sono costruiti per vincere il campionato”

StrettoWeb

Una big per il Catanzaro. Domani sera al “Ceravolo”, nell’anticipo di Serie B, arriva la Cremonese degli ex Fulignati e Vandeputte, che però sta giocando pochissimo. Della sfida ha parlato alla vigilia mister Caserta. “Loro sono costruiti per vincere il campionato, hanno una rosa ampia e giocatori di categoria superiore in ogni reparto. Quanto a noi, dovremo cercare di limitare gli errori e abbiamo alcune armi che possiamo utilizzare per portare a casa la vittoria. Rispettiamo tutte le squadre avversarie a prescindere dal loro blasone, ma dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e provare a sfruttare anche il fattore campo che è importantissimo”.

Nell’ultimo match Caserta ha cambiato modulo, passando a 4 dopo aver iniziato a 3. “La sosta ci ha permesso di proseguire sulla strada intrapresa a inizio stagione. Rispetto alle prime partite abbiamo cambiato qualcosa dal punto di vista tattico e non è facile dopo poche settimane di lavoro avere già i meccanismi collaudati. Credo che siamo però a buon punto, a Cittadella ho visto cose buone e altre meno”.

A tal proposito, in merito allo spostamento di Bonini a sinistra: “anche a gara in corso si può cambiare sistema di gioco e lui mi permette di farlo in alcuni momenti di difficoltà senza effettuare sostituzioni. Penso possa fare il terzino sinistro pur non avendo la stessa spinta di un Situm, molto più offensivo. In questo momento mi dà più garanzie rispetto a chi sta in panchina nello stesso ruolo”.

