Catanzaro, Caserta alla vigilia: “il Cittadella ha tanti pregi, ma anche qualche difetto”

StrettoWeb

Il Catanzaro riparte dopo la sosta. Obiettivo? Riprendere da dove aveva lasciato, ovvero dal successo contro la Carrarese. Domani, alle ore 15, la squadra giallorossa va a Cittadella. “La squadra ha lavorato molto bene durante queste due settimane. Mi aspetto una grande prestazione, ma non sarà una gara facile”, ha detto mister Caserta nella conferenza della vigilia. A chi gli chiede un primo bilancio, Caserta risponde che è troppo presto: “di certo non mi è piaciuto l’approccio di Cesena, ma ci ha fatto capire come sia impossibile sottovalutare l’avversario in questa categoria e come si debba essere sempre concentrati”.

Su moduli, formazioni e singoli non si sbilancia: “abbiamo ripassato il lavoro dell’inizio, ma uomini e modulo li deciderò domani. Dispiace aver perso Pontisso, le sue condizioni fisiche e mentali erano ottimali, ma chi lo sostituirà non mi preoccupa”. Sul prossimo avversario: “il Cittadella ha tanti pregi ma anche qualche difetto e su questo dobbiamo lavorare. Sono ben organizzati e con un sistema di gioco collaudato e dovremo per questo essere bravi a leggere subito le fasi della gara”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.