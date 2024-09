Catanzaro-Carrarese 3-1, ecco la prima vittoria giallorossa: ritorna la premiata ditta Biasci-Iemmello

StrettoWeb

Il Catanzaro non sbaglia, al terzo tentativo in casa. Prima vittoria stagionale per la squadra di Caserta, capace di battere la Carrarese per 3-1. Ritorna la premiata ditta Biasci-Iemmello: primo gol per entrambi, che hanno preceduto Pontisso, già alla seconda marcatura. Un successo che cancella la sconfitta di Cesena e una partenza con il freno a mano tirato, almeno nei risultati. Così i giallorossi salgono a quota 5.

La partita

Molto vivace il primo tempo, soprattutto nell’ultima fase. Tra 34′ e 45′, infatti, ben tre gol. La sblocca Biasci, con un gol da attaccante consumato: anticipa il difensore, la palla rimane in area, lui insacca per l’1-0. Qualche minuto dopo, ecco il pari, con l’ex Reggina e Catania Bouah: l’esterno si inserisce in area e mette dentro di testa con una bella torsione. Neanche il tempo di festeggiare che la compagine locale passa di nuovo avanti, da sinistra, sull’asse Situm-Iemmello: cross in mezzo, altra bella torsione, questa volta del capitano, e 2-1 a ridosso dell’intervallo. Nella ripresa, i giallorossi la chiudono, con Pontisso, bravo a inserirsi battendo in area e sotto l’incrocio.

Il tabellino

Marcatori: 35’ pt Biasci (CAT), 43’ pt Bouah (CAR), 45’ pt Iemmello (CAT); 9’ st Pontisso (CAT)

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Bonini (27’ st Scognamillo), Antonini, Brighenti; Situm, Pontisso (41’ st Pagano), Petriccione (33’ st Coulibaly), Pompetti, Cassandro; Biasci (41’ st Seck), Iemmello (27’ st Pittarello)

A disposizione: Dini, Turicchia, La Mantia, Ceresoli, Krajnc, Buso, Volpe

Allenatore: Caserta

Carrarese (3-4-3): Bleve; Bouah, Minucci, Imperiale; Capezzi, Schiavi (1’ st Giovane), Hermannsson (15’ st Coppolaro), Cicconi; Panico (1’ st Shpendi), Finotto (37’ st Cerri), Capello (15’ st Cherubini)

A disposizione: Mazzini, Oliana, Palmieri, Zuelli, Guarino, Motolese, Belloni

Allenatore: Calabro

Arbitro: Perenzoni

Assistenti: Raspollini-Giuggioli

Quarto uomo: Grasso

Var: Miele

AVar: Paganesi

Angoli: 0 Catanzaro, 5 Carrarese

Recupero. 0‘ pt, 4‘st

Ammoniti: 3’ pt Brighenti (CAT), 26’ pt Schiavi (CAR); 2’ st Bonini (CAT), 44’ st Cicconi (CAR).

Risultati Serie B

Sampdoria-Bari 0-0

Modena-Cittadella 0-1

Pisa-Reggiana 2-1

Sassuolo-Cremonese 1-4

Sudtirol-Brescia 1-2

Catanzaro-Carrarese 3-1

Frosinone-Juve Stabia 0-0

Mantova-Salernitana 1-0

Palermo-Cosenza 1-1

Spezia-Cesena 2-1

Classifica Serie B

Pisa 8 Juve Stabia 8 Spezia 8 Reggiana 7 Mantova 7 Cittadella 7 Cesena 6 Cremonese 6 Salernitana 6 Sudtirol 6 Brescia 6 Sassuolo 5 Catanzaro 5 Modena 4 Palermo 4 Carrarese 3 Frosinone 3 Sampdoria 2 Bari 2 Cosenza 1 (-4)

