Catanzaro, la beffa è servita (tra i fischi): la Cremonese passa al “Ceravolo” con un gol all’88’

Eravamo pronti a scrivere: Catanzaro affetto da “pareggite”. E invece no. La squadra di Caserta cade in casa contro la Cremonese nell’anticipo di Serie B: Stroppa passa al “Ceravolo” vincendo 1-2, con una rete di Barbieri maturata all’89’.

La partita

Il primo tempo è vivace, la partita bellissima, sin da subito. Il Catanzaro infatti va subito in verticale, con rapidità, ma lascia delle immense praterie a una Cremonese altrettanto veloce e verticale. Ne esce un match con ritmi altissimi, senza pause e con tante occasioni. Il vantaggio arriva dopo pochi minuti: corner, scambio defilato, Castagnetti mette in mezzo a rientrare e – con un po’ di fortuna – beffa tutti; il pallone infatti non lo tocca nessuno, ma rimbalza davanti a Pigliacelli, che non può far altro che vederlo scorrergli davanti. E’ 0-1.

La reazione del Catanzaro c’è, ma la squadra è troppo sbilanciata. La Cremonese può affondare il colpo, ma non lo fa. Vandeputte, anzi, probabilmente ha qualche attimo di confusione e per alcuni momenti – vedendosi al Ceravolo – pensa di essere ancora in giallorosso. E così si mangia l’impossibile, graziando i suoi ex compagni. Gol mancato, gol subito. Dal tap-in a pochi passi e a porta vuota fallito, infatti, scaturisce il pari di Compagnon, che riceve lungo linea e – dopo essersi decentrato – mette dentro per l’1-1. Fino all’intervallo le occasioni non mancano, sempre più di marca lombarda, ma il primo tempo si chiude sul pari.

Nella ripresa, come prevedibile, i ritmi si abbassano, per quanto speso nel primo tempo. La Cremonese, già poco incisiva negli ultimi 16 metri nel primo tempo, nel secondo crea meno. Di conseguenza, anche il Catanzaro rischia poco, rimanendo più compatta a difesa della propria porta. La seconda parte della ripresa si ravviva coi cambi, soprattutto con l’ingresso degli attaccanti, reparto completamente stravolto dai due allenatori. Sì, perché Caserta inserisce Pittarello e Seck, mentre Stroppa mette Barbieri e Johnsen. Ed è quest’ultima la carta decisiva della sfida: all’88’, infatti, palla in profondità per il secondo, che fa uno stop pazzesco e serve il primo – Barbieri – il quale deve solo appoggiare a Pigliacelli battuto. L’arbitro alza il braccio su segnalazione del guardialinee: è fuorigioco. Anzi no. Dopo controllo al Var, infatti, il direttore di gara indica il centrocampo. E’ 1-2 a pochi minuti dalla fine, beffa per Caserta. La gara poi finisce così, dopo 6 minuti di recupero: al triplice fischio non mancano i fischi, qualcuno rivolto anche all’ex Vandeputte al momento della sua uscita dal cambio.

Il tabellino

Marcatori: 5’ pt Castagnetti (CRE), 28’ pt Compagnon (CAT); 44’ st Barbieri (CRE)

Catanzaro (4-4-2): Pigliacelli; Situm, Antonini, Brighenti, Bonini; Compagnon (13’ st Cassandro), Petriccione, Pompetti (35’ st Seck), D’Alessando (13’ st Pagano); Biasci (35’ st Koutsoupias), Iemmello (20’ st Pittarello)

A disposizione: Buso, Ceresoli, Coulibaly, Dini, La Mantia, Scognamillo, Turicchia

Allenatore: Caserta

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Bianchetti, Sernicola (22’ st Barbieri); Moretti, Vandeputte (46’ st Quagliata), Collocolo, Castagnetti, Vezquez; Zanimacchia (46’ st Pickel), De Luca (28’ st Johnsen)

A disposizione: Barbieri, Gabbiani, Johnsen, Lordkipanidze, Milanese, Sara, Triacca

Allenatore: Stroppa

Arbitro: Piccinini

Assisenti: Fontemurato – Votta

IV: Turrini

Var: Baroni

AVar: Nasca

Calci d’angolo: 3 Catanzaro, 7 Cremonese

Recuperi: 1’ pt, 6’ st

Ammonizioni: 20’ pt Collocolo (CRE), 35’ pt Iemmello (CAT); 6’ st Antov (CRE), 25’ st Cassandro (CAT), 33’ st Moretti (CRE), 40’ st Vezquez (CRE).

Classifica Serie B

Pisa 11 Cremonese 10 Brescia 9 Spezia 9 Sudtirol 9 Juve Stabia 8 Cittadella 8 Sassuolo 8 Reggiana 7 Mantova 7 Palermo 7 Cesena 7 Salernitana 6 Catanzaro 6 Bari 5 Modena 5 Cosenza 4 (-4) Carrarese 3 Frosinone 3 Sampdoria 2

