Il Catania spreca davanti e balla dietro: così arriva il primo stop. Il Giugliano vince 3-2

Troppi errori da matita rossa dietro, altrettanti davanti, al momento di concludere. Così il Catania conosce la parola sconfitta, la prima stagionale: il Giugliano vince 3-2, sfruttando gli errori avversari nelle due zone di campo. La gara è equilibrata, con occasioni da entrambe le parti, ma a sbloccarla è la squadra di casa, con Giorgione che fa gol in spaccata. La reazione del Catania c’è, ma nonostante gli otto minuti di recupero non arriva il pari. E’ 1-0 all’intervallo.

La ripresa si apre con il gol di Verna: prima rete in rossoblu per l’ex Catanzaro e 1-1 che lascia presagire a un’altra gara per gli etnei. Ma dura poco. Nel momento migliore della squadra di Toscano, che va anche ad un passo dal vantaggio, arriva il nuovo gol del Giugliano, con la gentile complicità di Anastasio: autore del gol è Ndjambe. Psicologicamente, la marcatura taglia le gambe ai rossoblu, che dopo il pari stavano pregustando il sorpasso. Toscano comincia a pescare dalla panchina alla ricerca del nuovo pari, ma la sua squadra spreca troppo e anzi prende pure il terzo, con Baldé che approfitta dell’errore di Adamonis e Quaini. La squadra siciliana però non molla e nel finale trova il 3-2 su rigore: Montalto, al primo gol stagionale, non sbaglia, sfruttando l’occasione dopo essersi guadagnato il tiro dagli undici metri. Ma la gara finisce così.

Risultati Serie C, 5ª giornata

Messina-Casertana 2-2

Sorrento-Turris 0-0

Avellino-Latina 0-1

Cavese-Monopoli 0-1

Taranto-Altamura 1-2

Trapani-Juventus U23 1-1

Giugliano-Catania 3-2

Audace Cerignola-Potenza

Benevento-Foggia

Picerno Crotone

Classifica Serie C

Audace Cerignola 10 Monopoli 10 Benevento 9 Catania 8 Picerno 8 Sorrento 8 Giugliano 8 Potenza 7 Crotone 6 Latina 6 Trapani 6 Messina 5 Foggia 5 Cavese 5 Turris 5 Juventus U23 5 Casertana 4 Avellino 3 Altamura 3 Taranto 2

